Angajați ai unei firme turcești care va renunța la autostrada de ocolire a Buzăului constrânși să-și dea demisia Un grup de angajați ai firmelor turcești Nurol și Makiol, implicate in construirea noii legaturi de autostrada care ocolește Buzaul, se confrunta cu amenințari de concediere dupa doar trei luni de munca. Companiile au inceput angajarile acum trei luni, oferind contracte de munca pe 12 luni. Insa, recent, angajații au fost informați ca proiectul din […] The post Angajați ai unei firme turcești care va renunța la autostrada de ocolire a Buzaului constranși sa-și dea demisia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vara anului 2024, milioane de absolvenți de facultate vor intra pe piața muncii. In Statele Unite, numarul acestora ajunge la 2 milioane, anunța Centrul Național de Statistica a Educației. Avand in vedere inflația galopanta, tinerii sunt dornici sa obțina salarii cat mai mari. In America, exista…

- Companiile din sectorul IT din Romania se confrunta cu mari provocari, dupa masurile fiscale luate de decidenții politici, in 2023, privind eliminarea abrupta a scutirilor fiscale pentru angajații din IT, și atrag atenția ca acestea inca produc efecte negative asupra mediul de business și a angajaților…

- In județul Buzau, companiile locale se confrunta cu o criza de personal calificat, cauzata de salariile mai mari oferite de firmele care lucreaza la Autostrada A7, in special cele aparținand omului de afaceri Ștefan Umbrarescu. Acest fenomen a fost subliniat recent de Ionel Gagu, directorul firmei Concas,…

- Pe motiv ca romanii nu au incredere in Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, parlamentarii vor sa treaca activitatea de cautare a joburilor la firmele de recrutare, cu finanțare de la stat. Inițiatorii proiectului legislativ se plang de faptul ca cei care vor sa-și schimbe locul de munca…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anunțat ca Poșta Romana incheie protestul inceput pe data de 1 aprilie! Oficialul a spus ca s-a ajuns la un acord cu reprezentanții sindicatului Poștei Romane. Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat marti seara ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului…

- Claudiu Sorin-Gavril și-a dat demisia, marți, din funcția de prefect al judetului Galati, pe care a ocupat-o din ianuarie 2023, cu susținerea Partidului Social Democrat! Așadar, Claudiu Sorin-Gavril și-a dat demisia din funcția de prefect al județului Galați pentru a se putea inscrie in cursa pentru…

- Un reprezentant sindical din cadrul Complexului Energetic Oltenia afirma ca exista probleme semnificative in ceea ce privește personalul administrativ. Acesta susține ca nu au avut loc schimbari in aceasta departament in ultimii ani. Un numar semnificativ de funcționari din cadrul Complexului Energetic…

- Vineri, consilierii generali au adoptat bugetul Capitalei, dupa trei incercari eșuate. Proiectul a fost aprobat in unanimitate, cu 51 de voturi ”pentru”. La inițiativa consilierilor generali ai PNL și PSD a fost convocata, vineri, o ședința extraordinara in care a fost supus la vot bugetul pentru anul…