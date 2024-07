Claudiu Damian, economist și manager al Spitalului Județean de Urgența Buzau din 2014, va renunța la funcția sa in luna octombrie pentru a prelua rolul de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzau. Anunțul a fost facut de Lucian Romașcanu, liderul PSD Buzau și recent ales președinte al CJ Buzau la alegerile din 9 iunie. Lucian Romașcanu […] The post Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau renunța la funcție pentru a deveni vicepreședinte al Consiliului Județean appeared first on Puterea.ro .