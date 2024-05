Cei peste 500 de angajați ai ASF sunt in prag de greva dupa scaderea veniturilor prin eliminarea primelor din Contractul Colectiv de Munca (CCM), prin care luau și 15 salarii pe an. Contractul nu a fost insa reinnoit. Pe de alta parte, noua conducere ASF, in frunte cu Alexandru Petrescu, a schimbat regulile și iși poate stabili singura sistemul de premiere, fara a mai fi negociat cu Sindicatul și stabilit in CCM, cum se intampla inainte. Pentru a nu fi deschis conflictul colectiv de munca s-a cerut intervenția Inspectoratului Teritorial de Munca.