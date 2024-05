Evenimentul Noaptea Muzeelor din acest an sta sub semnul intrebarii. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei a anunțat ca intra in greva intrucat angajații sunt revoltați ca trebuie sa lucreze ore suplimentare. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei anunța ca se alatura protestului programat pentru data de 18 mai 2024. „Sindicatul […] The post Greva in Noaptea Muzeelor. Angajații, revoltați ca trebuie sa lucreze ore suplimentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .