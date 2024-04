Jocul dublu al baronului PSD de Tulcea, Horia Teodorescu

Stiri pe aceeasi tema

- Podul de la Braila, o lucrare de infrastructura de amploare cu o investiție de 500 de milioane de euro, se confrunta din nou cu dificultați, iar astazi circulația pe sensul Tulcea – Braila este restricționata la o singura banda din cauza lucrarilor de reparații asupra asfaltului. Aceasta marcheaza a…

- Compania Perla Eco Clin a obținut din 2022 și pana azi 18 contracte de la Curtea de Conturi, valoarea totala a acestora ajungand la aproape 10 milioane de lei. Curtea de Conturi a Romaniei a acordat recent un contract de 1,4 milioane de lei pentru servicii de curațenie companiei Perla Eco Clin din Tulcea,…

- Cariera politica a baronului PSD de Tulcea Horia Teodorescu a intrat, de cateva saptamani, in impas și viitorul politic al acestuia este destul de sumbru. Bate vantul dinspre Bruxelles spre Tulcea Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, care este și liderul PSD din acest județ, nu…

- Tensiune maxima in randul angajaților de la Poșta Romana, care au fost doua zile in greva, dupa ce un poștaș a murit, marți, la Tulcea, iar o femeie a facut AVC. Toate acestea s-ar fi intamplat, in contextul in care directorul Poștei Romane a trimis oameni sa-i amenințe pe greviști, dupa cum susțin…

- Biroul Politic Național al PNL a stabilit cine sunt candidații partidului la șefia consiliilor județene și a primariilor din municipiile reședința de județ in 21 de județe și la doua sectoare al Capitalei. Majoritatea candidațiilor propuși de PNL, prin semnatura președintelului Nicolae Ciuca și a secretarului…

- Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare (ANIF) anunța ca a inceput campania de irigat ceva mai devreme, in acest an, din cauza deficitului de apa din sol. Primele suprafețe irigate de ANIF , in 2024, se afla in județul Tulcea și reprezinta culturi de grau și orz. ANIF a pus la dispoziția fermierilor,…

- In curand, Romania va inregistra cel mai mare grad de absorbtie al fondurilor europene. Suma alocata este una mare, lucru care ar putea baga țara noastra in istorie. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu. „Ultimul exercitiu financiar european a fost inchis cu absorbtie de 54%. Adrian (ministrul Adrian…

- Este doliu in lumea sportului. Unul dintre cei mai mari atacanți ai lui Dinamo, Gheorghe Iamandi a incetat din viața. Vestea morții sale a fost data de catre Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo. Gheorghe Iamandi a jucat pentru Dinamo in sezonul 1983-1984, cand alb și roșii au reușit sa…