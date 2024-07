Stiri pe aceeasi tema

- Doua locuinte, mobilierul din interiorul acestora, articole electrice si electrocasnice, zece tone de lemne, o motocicleta, o caruta si alte bunuri au ars in localitatea Teiusu, in urma unui incendiu de vegetatie din cauza focului deschis in spatii deschise.

- Ziua de duminica, 7 iulie, a fost una de foc pentru pompierii dambovițeni! Aceștia au intervenit intr-o perioada scurta de timp la stingerea a trei incendii de vegetație. Pentru inceput, in jurul orei 12.19, pompierii Detașamentului Gaești au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit in comuna…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in Dambovița, in apropiere de București. Focul a izbucnit intre localitatile Buciumeni si Gruiu, aproximativ in zona km 31 de pe DN 4, unde ard in prezent zeci de hectare de grau. Incendiu dramatic in Dambovița Duminica dupa-amiaza, un incendiu de mari proporții a…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata, iar zeci au fost ranite intr-un incendiu de vegetatie care s-a propagat sub efectul vanturilor in mai multe localitati din sud-estul Turciei, provocand totodata moartea a sute de animale, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, vine joi, 20 iunie 2024, in Delta Dunarii. Acesta ajunge in județul Tulcea in scop de serviciu și va participa la evenimente importante. Joi, 20 iunie 2024, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, va intreprinde o vizita de lucru…

- Regiuni vaste din centrul si estul Statelor Unite se pregatesc de un val de caldura sufocanta in zilele urmatoare, cu temperaturi care urmeaza sa fie anormal de mari in iunie. La Los Angeles se simt deja efectele: evacuari și mii de hectare devastate de incendii de vegetație.

- Peste 6.000 de hectare au fost devastate, incepand de sambata, de un incendiu important de vegetatie, in comitatul Los Angeles, unde 1.000 de pompieri lupta impotriva flacarilor, iar 1.200 de persoane au fost evacuate, potrivit news.ro.

- La inaugurarea de ieri a noului aeroport internațional „Delta Dunarii” de la Tulcea, a fost prezent și fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, ceea ce a dat naștere la o serie de speculații politice. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a inaugurat ieri noul aeroport internațional…