- PLDM va veni cu un demers in adresa Guvernului, dar și a donatorilor externi, prin care va cere ca cetațenii moldoveni sa fie informați in legatura cu banii acordați Republicii Moldova și modul in care au fost aceștia cheltuiți, in perioada de cind PAS se afla la guvernare. Despre acest lucru a anunțat…

- TUPEU… Odata cu excluderea de la dosarul cauzei a unor probe obținute de procurorii DNA cu ajutorul tehnicii, inculpații din dosarul de mita care-l are in prim-plan pe Dumitru Buzatu incep sa prinda curaj. Este cazul compliceului lui Buzatu, expertul Radu Judele, care cere Curții de Apel Iași sa fie…

- ”Pentru acest an avem cel mai mare volum de investitii alocat din fonduri nationale si europene. Datele pe primul trimestru al anului arata o crestere cu 70% a executiei cheltuielilor pentru investitii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Vom mentine ritmul alert al investitiilor atat pentru…

- Guvernul a convocat marți, 9 aprilie, o ședința speciala in regim online in care a adoptat OUG care prevede, printre altele, ca bolnavii de cancer si ingrijitorii lor, persoanele cu boli grave - HIV/SIDA, TBC sau cardiovasculare -, pacientii cu arsuri grave si urgentele medico-chirurgicale in care viata…

- Cand se vor alimenta cardurile sociale in aprilie. MIPE a stabilit data la care vor intra banii Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a stabilit data exacta cand vor fi alimentate cardurile sociale pentru achiziționarea de alimente in luna aprilie. Aceasta inițiativa vine in sprijinul…

- Start-Up Nation 2024: Fondurile nerambursabile acordate antreprenorilor ar putea crește. Noutați anunțate de Ministerul Economiei Start-Up Nation 2024. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pregatește, impreuna cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), o noua…

- Marea reforma a administrației publice „vanduta” romanilor, in vara anului trecut, de catre premierul Marcel Ciolacu se traduce, pana acum, in aproape 14.000 de angajați in plus la stat. Minciuna PSD-PNL reiese chiar din cifrele publicate de Ministerul Finanțelor. „Toata reorganizarea asta cu 200.000…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat, vineri seara, verdictul in procesul Rosia Montana, referindu-se la faptul ca, dupa 9 ani de procese, Romania obtine o decizie definitiva si executorie. „Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde,…