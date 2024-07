Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ploiești, județul Prahova, au emis joi dimineața un mesaj RO-Alert in urma unui incendiu cu degajari mari de fum care a izbucnit la un complex de magazine din oraș. Conform ISU Prahova, un incendiu devastator are loc pe Aleea Chimiei. La fața locului, pompierii intervin cu 3 autospeciale…

- Grupul Premier Energy PLC Cipru a preluat, prin SPV-ul Alive Wind Power One SRL, linia de afaceri a trei centrale eoliene și patru proiecte suplimentare de parcuri eoliene, in județul Vaslui. Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Alive Wind Power One SRL a preluat linia de afaceri ce…

- Baronul PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, a fost denunțat la DNA și de un om de afaceri grec, pentru achiziționarea, prin interpuși, a unor terenuri mult subevaluate din județul Giurgiu. Mariana Radoi, „sageata lui Badalau și Dumitrescu…

- Tribunalul Buzau a dictat marți o sentința de șapte ani de inchisoare cu executare pentru antreprenorul buzoian Ion Leu, acuzat de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit Jurnalul de Buzau, prejudiciul adus bugetului de stat de catre omul de afaceri se ridica la peste 2 milioane de euro, motiv…

- PSD Prahova nesocotește recomandarile președintelui Marcel Ciolacu pentru campania electorala de a nu intra in conflict cu celelate partide și lanseaza un atac dur la adresa președintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu. Filiala Partidului Social Democrat din Prahova a dat publicitații fotografii cu…

- Au aparut „cireșele de mai” autohtone pe fondul temperaturilor mai ridicate decat normalul pentru aceasta perioada a anului. Prețul pare destul de atragator, daca ne gandim ca este undeva la jumatate fața de oferta de import din supermarketuri. La Paulești, in Prahova, zona cunoscuta pentru producția…

- Mircea Rosca, deputat PNL de Prahova, a scapat definitiv de dosarul penal in care era implicat. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, luni, incetarea procesului penal, dupa ce faptele de care era acuzat s-au prescris. Judecatorii au respins apelurile…