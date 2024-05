Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO) - insarcinat cu investigarea infractiunilor financiare grave care afecteaza interesele UE - a luat, la 9 aprilie, masura neobisnuita de a lansa o asa-numita „procedura de solutionare amiabila” cu Comisia Europeana. Acesta este ultimul pas juridic…

- Procurorii europeni de top - care investigheaza acuzațiile de infracțiuni penale in legatura cu negocierile dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer privind vaccinurile - amenința acum Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, potrivit POLITICO.

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- Parchetul European (EPPO) amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, acuzand ca, din cauza unei modificari bugetare, continuarea investigațiilor sale ar putea fi afectata, relateaza Politico. Instituția, condusa de Laura Codruța Kovesi, ancheteaza infracțiuni financiare grave privind interesele…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a facut recent o declarație incredibila, pentru site-ul de investigatii Follow the Money despre fondurile europene rulate in Delta Dunarii, care ar putea arunca in aer clasa politica de la noi. Laura Codruța Kovesi a spus ca in 2023 Parchetul European…

- Daca cineva are indoieli cu privire la competența procurorilor europeni, ar trebui sa se adreseze Curții Europene de Justiție, transmite șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, intr-un interviu recent. Laura Codruța Kovesi a devenit principalul subiect de dispute politice in cadrul campaniei…

- Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, confirma deschiderea unei anchete EPPO in privința subvențiilor din bani europeni pentru hectare de stuf din Delta asimilate prin lege pașunilor. De subvenții ar fi urmat sa beneficieze firme apropiate de liderul PSD Paul Stanescu. „Avem…

- Criminalitatea organizata se orienteaza in tot mai mare masura spre fraudele transfrontaliere si nu ezita sa recurga la violenta pentru a-si proteja activitatile, avertizeaza sefa Parchetului european, Laura Kovesi, intr-un interviu acordat AFP publicat vineri. Biroul Procurorului Public European…