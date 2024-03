Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…

- Unii specialiști sunt ingrijorați ca o noua specie de ploșnițe de pat, existente in Europa, ar putea raspandi boli periculoase pentru oameni, ca hepatita sau maladia Chagas cu potențial letal. Multe țari, ca de altfel și Romania, se confrunta cu invazia ploșnițelor, care reușesc sa se instaleze in camere,…

- Laura Kodruța Kovesi, șefa Parchetului European, dorește sa obțina mai multe puteri și fonduri suplimentare pentru a putea lupta cu traficații de droguri din Uniunea Europeana. Laura Kodruța Kovesi, șefa Parchetului European, dorește sa obțina mai multe puteri și fonduri suplimentare pentru a putea…

- La doi ani de cand și-a inceput activitatea ca prim-șefa a Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi a vazut o "reorientare din partea mafioților, care și-au indreptat privirea spre subvențiile UE și frauda cu TVA", noteaza sursa citata.„Nu exista o țara curata”"Europa pierde peste 50 de miliarde…

- La cererea Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, autoritațile au efectuat miercuri, 31 ianuarie, șapte percheziții domiciliare in Romania, in cadrul unei anchete privind o frauda de 2 milioane de euro in proiecte IT. Potrivit unui comunicat de presa, doua persoane au fost reținute,…

- Cel mai popular aliment consumat de romani iși incepe drumul pe camp. Pentru un kilogram de grau, cules de fermieri, platim aproximativ un leu. Din el se pot obține maxim 700 de grame de faina, care, la raft, ajunge sa coste și peste 6 lei pe kilogram. In tot acest timp, pentru o paine de 700 de grame,…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Premierul vrea brațari electronice pentru cei aflați sub control judiciar. „In loc sa stam sa dam explicatii cum a reusit cineva sa fuga, e atat de simplu cu brațara”, a declarat Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a solicitat un memorandum in Guvern, in maximum doua saptamani, privind cumpararea…