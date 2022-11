Guvernul Poloniei va comunica miercuri partenerilor sai din NATO ca racheta care a lovit marti teritoriul sau si a ucis doi oameni a fost trasa de armata ucraineana, a declarat pentru EFE o sursa diplomatica europeana, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, care a vorbit sub rezerva anonimatului, Varsovia nu va invoca in cele din urma […] The post Guvernul Poloniei va comunica NATO ca racheta care a lovit teritoriul sau a fost trasa de armata ucraineana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .