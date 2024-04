Armata rusă a lovit un tren care transporta armament occidental Armata rusa a afirmat vineri ca a lovit un tren in regiunea ucraineana Donetk (est) care transporta armament occidental livrat Kievului, un anunt care a venit dupa o serie de lovituri asupra cailor ferate ucrainene, relateaza AFP, citata de News.ro. „Un tren care transporta armament si echipamente militare occidentale a fost lovit in apropiere de […] The post Armata rusa a lovit un tren care transporta armament occidental appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

