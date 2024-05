Stiri pe aceeasi tema

- Romania este campioana mondiala la Robotica! Deși finala nu fusese jucata, se știa ca Romania va fi campioana, deoarece in finala Campionatului Mondial de Robotica din Houston, Statele Unite, s-au calificat doua echipe…din Romania! Așadar, finala 100% romaneasca la Campionatul Mondial de Robotica de…

- Camera Reprezentantilor a adoptat, sambata, un proiect de lege care lanseaza un ultimatum catre Tik Tok, ce prevede interzicerea aplicatiei in Statele Unite. Exista o singura salvare: reteaua de socializare sa intrerupa legaturile cu compania-mama ByteDance si, in general, cu China. Membrii Camerei…

- Un raport recent elaborat de Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) a adus la lumina eforturile tot mai intense ale Chinei și Coreei de Nord de a influența procesul electoral din Statele Unite ale Americii, prin utilizarea unor tehnologii digitale avansate. Conform acestui raport, atat China, cat și…

- Caldera McDermitt din Statele Unite ar conține cel mai mare zacamant de litiu din lume. Se estimeaza ca situl adaposteste zeci de milioane de tone de metal alcalin prețios. Acest lucru ar putea duce la mai multe modificari ale prețurilor și ofertei, dar nu numai, in condițiile in care lumea este dependenta…

- Mulți oameni s-au intrebat daca NATO ar fi implicat in razboiul din Ucraina, in cazul in care Franța chiar ar trimite trupe in razboi. Raspunsul vine de la Parlamentul Germaniei. Un raport al experților din Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului Germaniei, spune ca un stat membru NATO care ar…

- Fostul președinte american Donald Trump a facut o declarație surprinzatoare luni, exprimandu-și opoziția fața de interzicerea platformei TikTok in Statele Unite. Aceasta poziție vine in contrast direct cu cea a actualului șef de stat, Joe Biden, care este pregatit sa susțina un proiect de lege ce ar…

- Cel mai tarziu la sfarșitul lunii mai NATO ar trebui sa anunțe numele noului sau secretar general. Acesta urmeaza sa ii succeada, la sfarsitul lunii septembrie, actualului detinator al postului, fostul premier norvegian Jens Stoltenberg, care este in functie din octombrie 2014 si al carui mandat a fost…

- In SUA, un bebeluș din zece, nascut prematur, este asociat cu expunerea femeii insarcinate la ftalați, potrivit unui recent studiu american, transmite RFI. Ftalații sunt compuși chimici extrem de raspandiți, in special in plastice. Cercetatorii subliniaza ca din cauza acestui fenomen, costurile medicale…