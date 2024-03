Capitala Poloniei, Varsovia, va cheltui 117 milioane de zloti (30 de milioane de dolari) in urmatorii doi-trei ani pe adaposturi antiaeriene si alte masuri de securitate, a anuntat miercuri primarul orasului. Desi Polonia, stat membru al NATO, si-a asigurat cetatenii ca apartenenta sa la alianta militara occidentala le garanteaza securitatea in fata unui atac rus, […] The post Varșovia aloca zeci de milioane de euro pentru repararea adaposturilor antiaeriene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .