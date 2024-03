Klaus Iohannis a negat, marți, ca ar fi cerut RA-APPS renovarea unei vile de lux pentru a locui dupa ce iși termina mandatul la Cotroceni. Președintele a mai subliniat ca nici nu vrea sa iși scurteze mandatul cu cateva luni, așa cum s-a vehiculat, in perspectiva nominalizarii sale intr-o alta funcție poltica la nivel european. […] The post Scandalul vilei de 9 milioane de euro de la RA-APPS. Iohannis: Nu am solicitat nicio locuința, nici nu mi s-a oferit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .