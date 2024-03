Adina Valean, Comisarul european pentru Transporturi, crede ca presedintele Klaus Iohannis „are toate sansele” sa obtina funcția de presedinte al Consiliului European. Postul ar trebui sa revina Romaniei, considera Valean, dupa ce Polonia a avut deja doua funcții de rang inalt in structurile UE. „Eu cred ca (președintele Klaus Iohannis – n.r.) are toate sansele. […] The post Comisarul european Adina Valean: Klaus Iohannis „are toate șansele” sa devina președintele Consiliului European appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .