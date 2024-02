Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, si-a exprimat convingerea ca o sa fie un candidat comun PNL – PSD pentru Primaria Capitalei. Intrebat marți, la Palatul Parlamentului, daca este de acord cu un candidat comun PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Municipiului Bucuresti, Ciolacu a raspuns: „Eu cred ca o sa avem un candidat comun”. […] The post Șansele ca PSD și PNL sa aiba un candidat comun la Primaria Capitalei. Raspunsul lui Ciolacu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .