- Medicul Catalin Cirstoiu a declarat pentru Evenimentul Zilei ca nu se va retrage din cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, nici daca Marcel Ciolacu ii va cere acest lucru. „Nu ma retrag. Sa nu va așteptați de la mine la așa ceva”, a spus directorul Spitalului Universitar București.

- Dupa ce au bajbait luni la rand in stabilirea candidatului comun la Primaria Capitalei, acum, cand pare ca l-au gasit, liderii PSD și PNL pun la cale strategia de campanie a acestuia. Și cum ezitarile au generat reacții acide din partea unor lideri ai ambelor formațiuni, pentru a inchide orice discuții…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din interiorul Partidului Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, si-a exprimat convingerea ca o sa fie un candidat comun PNL – PSD pentru Primaria Capitalei. Intrebat marți, la Palatul Parlamentului, daca este de acord cu un candidat comun PSD – PNL la alegerile pentru Primaria Municipiului Bucuresti, Ciolacu a raspuns:…

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, incearca sa il propulseze pe Dan Ostahie, patronul grupului Altex, in postura de candidat al coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in contextul in care relațiile de business dintre cei doi nu au fost explicate public sau in interiorul PNL.…

- Președintele social democraților s-a enervat, marți, cand a fost intrebat daca PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, dupa publicarea sondajelor care il…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…

- Gabriela Firea “și-a asumat candidatura pentru Primaria Capitalei”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, la mijlocul zilei de 31 ianuarie 2024. Liderul PSD a precizat ca Gabriela Firea a formulat aceasta “asumare” in contextul ședinței PSD din 30 ianuarie și ca este singurul politician…