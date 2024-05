Revoluție fiscală: ANAF intră în forță în lumea automatelor comerciale ANAF pașește hotarat intr-un teritoriu pana acum adesea neglijat și ocrotit: sectorul automatelor comerciale. Este o mișcare așteptata și cu impact dublu. Autoritatea fiscala introduce noi reguli care vor revoluționa modul in care aceste dispozitive sunt utilizate și administrate in țara. Aceasta inițiativa iși propune sa asigure ca toate tranzacțiile realizate prin intermediul automatelor comerciale […] The post Revoluție fiscala: ANAF intra in forța in lumea automatelor comerciale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

