Pentagon: 25.000 de femei și copii uciși în Fâșia Gaza Numarul exact al persoanelor ucise in Gaza de la inceputul razboiului este greu de determinat. In timp ce Israelul vorbește despre 10.000 de „teroriști” uciși, autoritatea sanitara controlata de Hamas spune in prezent ca 30.035 de palestinieni au fost uciși. Astazi,pentru prima data, oficialii de la Pentagon avanseaza o cifra cutremuratoare: 25.000 de femei și copii. Potrivit secretarului american al Apararii, Lloyd Austin, peste 25.000 de femei și copii palestinieni au fost uciși acolo de cand a inceput ofensiva militara israeliana in Fașia Gaza, in octombrie. Austin a dat acest numar in timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja civilii, relateaza…

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja…

- Președintele Joe Biden a promis: ”Vom raspunde”, dupa ce trei militari americani au fost uciși și alți 25 au fost raniți, in urma unui atac cu drona in Iordania, transmit agențiile de presa internaționale. Este pentru prima data cand soldați americani sunt uciși in Orientul Mijlociu de la inceputul…

- Un total de 23.843 de palestinieni au fost ucisi si 60.317 raniti in loviturile israeliene asupra Gazei incepand din 7 octombrie, data declansarii razboiului intre armata israeliana si miscarea islamista Hamas la putere in Fasia Gaza, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii din Gaza intr-un comunicat,…

- Egiptul a confirmat joi ca a inaintat o propunere-cadru pentru a pune capat razboiului din Gaza, inclusiv un plan in trei etape pentru incetarea focului. Planul așteapta sa primeasca raspunsuri din partea parților implicate, urmand ca apoi Egiptul sa ofere mai multe detalii despre acest plan, a declarat…

- Duminica seara, seful Executivului s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din zona Washington – Virginia – Maryland. Luni, Marcel Ciolacu participa la ceremonia oficiala de depunere a unei coroane de flori la Cimitirul Eroilor Arlington din Washington. Ceremonialul include 19 salve de…

- Ciolacu a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a incheiat turul muzeului in Sala Amintirii (Hall of Remembrance), un spatiu de reculegere, unde a aprins o candela, alaturi de membri ai delegatiei sale oficiale. Marcel Ciolacu a semnat apoi in cartea de onoare…