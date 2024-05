Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul spațial James Webb a captat cele mai clare imagini in infraroșu de pana acum ale unei porțiuni marite a unuia dintre cele mai distinctive obiecte de pe cerul nostru, Nebuloasa „Cap de Cal”. Aceste observații arata varful „coamei calului” sau marginea acestei nebuloase intr-o lumina cu totul…

- Luni, 22 aprilie, a avut loc decernarea Premiilor Laureus, in care cei mai buni sportivi ai planetei au primit distincții individuale pentru performanțele reușite in anul 2023. Nominalizarile la Premiile Laureus au fost facute de jurnaliști din presa mondiala, iar caștigatorii au fost stabiliți de catre…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost in vizita pe șantierul autostrazii Sibiu-Pitești, acolo unde au inceput lucrarile pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu, cel mai greu tronson de autostrada din Romania. Aceasta secțiune va traversa munții Carpați, iar durata lucrarilor…

- Procurorii din New Mexico susțin, intr-un nou dosar juridic despus vineri, ca Alec Baldwin, care a impuscat-o accidental pe Halyna Hutchins, directorul de imagine al filmului, in 2021, a „mințit cu nerușinare” si „si-a schimbat in mod repetat povestea” despre cum au decurs lucrurile.

- Imagini spectaculoase cu un dublu curcubeu au aparut in rețelele sociale. Internauții și-au exprimat admirația pentru priveliștea frumoasa, oferita de natura. Pozele au inceput sa inunde spațiul virtual, iar printre cei care au admirat fenomenul spectaculos a fost și primarul capitalei, noteaza Noi.md.…

- Primaria Sectorului 4 in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei) a lansat in licitație noua linie de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul. Magistrala M4 va avea 14 stații și va fi gata in 60 de luni, valoarea…

- Video | Imagini spectaculoase de acum 52 de ani din Romania! Prima promoție de femei agent de circulație! Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat un video cu primele femei agent de circulație din București, filmat in urma cu nu mai puțin de 52 de ani. ”Tinerele cauta o cale de unire a grației…

- Silviu Prigoana a avut grija ca vila sa din Capitala sa fie amenajata cu bun gust și spune ca se simte ca in vacanța in casa lui, avand atat mare, cat și munte acolo. Iata imagini din interiorul locuinței in care a stat candva cu Adriana Bahmuțeanu!