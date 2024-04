Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL au decis sa candideze separat la Primaria Capitalei, renuntand astfel la candidatura lui Catalin Cirstoiu dupa 14 ore de negocieri si dupa ce Cirsoiu s-a aflat luni timp de peste cinci ore la Palatul Victoria, pentru discutii. Ca urmare a acestei decizii, Gabriela Firea si Sebastian Burduja…

- Șefii coaliției inclina sa il retraga pe medicul Catalin Cirstoiu, dar nu au ajuns la o decizie finala in acest sens, in ședința de astazi convocata pe acest subiect și inceputa la ora 10.00. Negocierile sunt inca in desfașurare, cele doua tabere nu reușesc sa se puna de acord privind viitori pași pentru…

- Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre bucuresteni ar vota cu actualul primar general, 41,1% cu Cristian Popescu Piedone, iar 10,01% cu Catalin Cirstoiu, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat la comanda candidatului independent la Primaria Capitalei, Nicusor Dan. Daca duminica…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca, in acest moment, Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL, dar acesta trebuie sa clarifice public toate aspectele care tin de problemele sale personale. La final, va exista o noua analiza. ”Sa putem sa mergem mai departe sau sa vedem…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. ”Romania va decide pe 9 iunie daca veti avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- PNL duce in continuare lupte interne in partid, deși e an electoral și ar trebui sa se concentreze pe șirul de campanii electorale care urmeaza. Conform jurnaliștilor de la Gandul, Remus Borza, umbra președintelui PNL Nicolae Ciuca, a preluat fraiele partidului și și impune favoriții rand pe rand, de…

- Liberalii vor avea propriul candidat la prezidențiale, iar PSD și PNL „e benefic pentru un proces democratic” sa mearga separat la alegerile de anul acesta, a declarat președintele partidului, Nicolae Ciuca. Liderii coaliției de guvernare s-au intalnit luni dupa-amiaza pentru a stabili organizarea alegerilor…