- Și-a amintit presa de pensia lui Ciuca. Liderul PNL preciza recent intr-o emisiune la TV ca e de 19.000 de lei. Asta inseamna ca, atunci cand nota ta de plata e de 11.300, consumația ar fi de 60% de pensie. Poate ca a meritat. Vinul era scump, chiar mai scump decat celebrul Opus One, pe care Liviu…

- PNL duce in continuare lupte interne in partid, deși e an electoral și ar trebui sa se concentreze pe șirul de campanii electorale care urmeaza. Conform jurnaliștilor de la Gandul, Remus Borza, umbra președintelui PNL Nicolae Ciuca, a preluat fraiele partidului și și impune favoriții rand pe rand, de…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- In ședința PNL, oameni influenți din partid au cerut ruperea alianței cu Partidul Social Democrat, dupa blocajul negocierilor pe comasarea alegerilor. Vasile Blaga, europarlamentarul PNL i-a cerut președintelui Nicolae Ciuca sa se ia o decizie tranșanta cu privire la comasarea alegerilor, arata stenograme…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…

- La fel ca Jana, Remus Borza nu doar ca n-a murit, dar ce se mai transforma: a trecut de la PSD la PNL și de aici se pregatește intens sa preia Ministerul Energiei. Apropierea lui Borza de președintele PNL Nicolae Ciuca, pentru care a devenit o adevarata „umbra”, il transforma in favoritul pentru portofoliul…

- The contraction in euro zone business activity continued at the end of 2023 due to a persistent downturn in the dominant services industry, a survey showed on Thursday, indicating the bloc’s economy was in recession, according to Reuters. HCOB’s Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compiled by…

- Remus Borza, avocat și apropiat al lui Nicolae Ciuca, apare direct și indirect la ambele capete ale unei tranzacții anunțate vineri pe Bursa de Valori București. UCM Reșița SA și Hidroelectrica SA au semnat un contract de vanzare-cumparare pentru o serie de active industriale, pentru suma de 67,8 milioane…