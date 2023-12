Stiri pe aceeasi tema

- Femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea cumpara vaccinul HPV cu reducere de 50% Femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea cumpara vaccinul HPV cu reducere de 50% Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca, incepand de vineri, femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca, din 1 decembrie, femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea procura vaccinul HPV prin prescriptii de la medicul de familie, cu reducere de 50%.

- Directia Generala Anticoruptie din Ministerul de Interne vrea tehnica speciala de filaj si interceptare noua pentru a lupta mai bine cu corupția. DGA a scos la licitație un contract de mai bine de jumatate de milion de lei, prin care vrea sa cumpere dispozitive de blocare a semnalelor radio, un kit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- In urma avalanșei de cazuri in care au fost implicate persoane drogate, Ministerul Sanatații intenționeaza sa inființeze centre de reabilitare pentru dependența de droguri la nivelul fiecarui județ. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca pana in prima parte a anului viitor se poate ajunge…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca, de saptamana viitoare, va incepe campania de vaccinare antigripala. Vaccinul poate fi ridicat din farmacii, pe baza unei retete emise de catre medicul de familie pentru categoriile aflate la risc. Vaccinarea se va putea face și in unele farmacii.…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca in cateva saptamani va fi finalizat un plan concret cu masuri pentru tratamentul de care au nevoie consumatorii de droguri in diferite centre. Alexandru Rafila a subliniat ca este important ca aceste centre pentru dependenți sa fie scoase din sfera spitalelor de psihiatrie,…