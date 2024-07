Compania sud-coreeana Hanwha Aerospace a anuntat miercuri semnarea unui contract cu Ministerul Apararii Nationale din Romania privind furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 (SPH) si a 36 de vehicule de realimentare cu munitie K10 (ARV), valoarea contractului fiind de aproximativ un miliard de dolari, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Romania devine a 10-a tara […] The post Romania cumpara sisteme de artilerie de la o firma sud-coreeana in valoare de un miliard de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .