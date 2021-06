Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca și Belgia au caștigat partidele de luni seara, din etapa a treia a Grupei B și s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului European 2020 . Pe „Parken Stadium“ din Copenhaga, Danemarca a facut un meci bun contra Rusiei și s-a impus cu scorul de 4-1, rezultat care i-a adus calificarea…

- Naționala de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, reprezentativa Ucrainei, in ultima etapa a Grupei C. Austria a controlat meciul disputat la București, avand nu mai puțin de 19 ocazii de gol. Austriecii au…

- Rusia a invins reprezentativa Finlandei, scor 1-0, miercuri, la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei B a Campionatului European de fotbal. Finlanda a inceput tare, iar in minutul 4 Pahjanpalo a marcat, dar dupa consultarea VAR-ului reușita sa a fost anulata pe motiv de offside. Rușii au replicat in minutul…

- Finlanda joaca miercuri de la ora 16:00 cu Rusia, in a doua etapa din Grupa B. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Pro TV. Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Finlanda - Rusia, liveTEXT de la 16:00 Click AICI pentru live+statistici! Finlanda - Rusia, echipe probabile Finlanda: Hradecky;…

- Finlanda a invins Danemarca in primul meci din grupa B de la EURO 2020 . Acesta a fost primul meci pe care Finlanda l-a disputat vreodata la un campionat final, nordicii nereușind pana anul acesta sa treaca de calificari. Partida dintre Danemarca și Finlanda, disputata sambata seara la Copenhaga, a…

- Danemarca a debutat cu o infrangere la Euro 2020, fiind depașita de Finlanda cu scorul de 1-0 in meciul susținut sambata seara, pe stadionul „Parken“ din Copenhaga. Aceasta prima disputa din cadrul grupei B, marcata de intamplarea nefericita ce l-a avut in prim plan pe Christian Eriksen, a fost urmarita…

- ​Danemarca și Finlanda se dueleaza la Copenhaga, sâmbata, de la ora 19:00, în primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal. În aceeași grupa, Belgia și Rusia se întâlnesc de la ora 22:00, la Sankt Petersburg. Cele doua partide vor fi transmise în direct…

- Euro 2020 a început în forța, cu Italia zdrobind Turcia la scor de neprezentare. A doua zi a turneului final aduce trei meciuri tari, Belgia - Rusia, Danemarca - Finlanda și Țara Galilor - Elveția. Dupa un debut al Euro 2020 cu trei goluri înscrise (Turcia vs Italia 0-3), a…