Realegerea recenta a lui Alin Burcea ca președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) este ca și cum criminalul s-a intors la locul faptei sau cum ai vorbi de funie in casa spanzuratului. De ce? Pentru ca Alin Burcea a fost artizanul amendarii de catre Consiliul Concurenței, in 2019, a 13 agenții de […]