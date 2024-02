Stiri pe aceeasi tema

- Reduceri semnificative la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024. Prețurile sunt mai mici cu pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate au discounturi de pana la 40%. De…

- Romania, Bulgaria și Grecia pot pune la punct un acord regional Schengen, cu ridicarea controalelor inclusiv la frontierele terestre dintre ele, susține europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP. Europarlamentarul roman a vorbit despre aceasta varianta intr-un interviu acordat agenției bulgare…

- Europarlamentarii romani Dacian Cioloș și Vlad Gheorghe, europarlamentarul grec Georgios Kirtsos și europarlamentarul bulgar Daniel Laurer au propus desființarea controalelor la frontierele terestre dintre Bulgaria, Grecia și Romania. Ei i-au scris o scrisoare ministrului grec al migrației și azilului,…

- Eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat, luni, ca ideea ridicarii controalelor la frontiera terestra intre Bulgaria, Romania si Grecia "este o copilarie” și ca pune in pericol aderarea completa la spațiul Schengen. Comisia Europeana a refuzat sa comenteze in legatura cu aceasta propunere.

- Un grup de europarlamentari romani, greci și bulgari ii recomanda, intr-o scrisoare comuna, ministrului imigratiei si azilului din Grecia, sa ridice controlul la frontiera terestra Schengen dintre Grecia, Romania și Bulgaria.

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- Iata care sunt tendințele de calatorie inregistrate la Targul Online de Turism și la ofertele Black Friday – Creștere totala de 60% a vanzarilor fața de luna noiembrie 2022 – Topul destinațiilor din Romania, Bulgaria, Turcia și Grecia – Pana la 30 noiembrie mai sunt valabile oferte cu reduceri de Black…

- Cozile de cateva ore la frontiera afecteaza clima in Bulgaria și Romania. Ar putea fi de ajutor intrarea in spațiul Schengen?, se intreaba Euronews Green . intr-un articol intitulat „Insuportabil”: șoferii de camioane și mediul platesc prețul poluarii aerului la granița dintre Bulgaria și Romania. Poluarea…