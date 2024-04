Duminica, 28 aprilie 2024, in Duminica Floriilor, la biserica „Sfantul Ioan Botezatorul” din parohia Sebeș – „Mihail Kogalniceanu” a fost premiata performanța. Trei dintre tinerele eleve care participa cu insuflețire la activitațile bisericești de aici (ansamblu coral, cerc de pictura, voluntariat, lectura, seri de film) s-au remarcat prin reușite școlare de excepție, obținand rezultate deosebite […] The post Trei eleve din Sebeș, care au obținut rezultate deosebite la faza județeana a Olimpiadei de Religie, premiate de preoții parohiei „Mihail Kogalniceanu first appeared on sebesinfo.ro | stiri…