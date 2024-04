Stiri pe aceeasi tema

- Titu Bojin nu va mai lupta pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș, funcție pe care a ocupat-o deja. Formațiunea din care face parte Partidul Umanist Social – Liberal (PUSL) a decis sa iși acorde susținerea pentru unul dintre cei doi principali candidați care se vor lupta pentru…

- La ora actuala se cam știe cine sunt candidații pentru șefia Consiliului Județean Vrancea, dar, din pacate, alegerile din 9 iunie 2024 pot fi viciate din cauza unei incompatibilitați incredibile. Pana in prezent, la funcția de președinte al CJ Vrancea și-au anunțat candidatura mai mulți oameni politici,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va intra in competitie pentru functia de secretar general al NATO. „Am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar General al NATO. Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza…

- Guvernul se reunește azi in ședința de lucru, la 17.30, pentru a adopta Hotararea privind calendarul alegerilor din data de 9 iunie, europarlamentare și locale, comasate. Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost invitat in cadrul unei emisiuni de televiziune, unde a vorbit despre funcția pe care o urmarește Klaus Iohannis, cea de președinte al NATO. Traian Basescu a spus ca președintele Iohannis s-a trezit tarziu pentru a ocupa o funcție in Uniunea Europeana,…

- Decesul surprinzator, de ieri, al președintelui liberal al Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, va conduce automat la alegerea unui nou șef al acestei instituții, iar cele mai mari șanse le are cel care a condus peste 20 de ani acest județ. Prin decesul fulgerator al președintelului PNL Catalin…

- Gheorghe Flutur lanseaza o provocare de proporții pentru liderul AUR, George Simion: sa candideze la șefia Consiliului Județean Suceava și, in caz de infrangere, sa se retraga definitiv din politica. Acest anunț vine in contextul unui schimb de replici aprins intre cei doi, in urma mitingului organizat…