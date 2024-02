Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a adus lumina asupra circumstanțelor care au condus la tragicul deces al președintelui Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma. Ministrul Alexandru Rafila a confirmat ca moartea lui Catalin Toma a fost rezultatul unei afecțiuni respiratorii, inițial o viroza,…

- Nicolae Ciuca, presedintele Partidului Național Liberal, a transmis sambata un mesaj la aflarea morții lui Catalin Toma, presedintele Consiliului Județean Vrancea, aratand ca acesta a fost unul dintre ”politicienii tineri ai partidului, plini de energie, de curaj, de bunavointa”: ‘Sunt profund intristat…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma , presedinte al PNL Vrancea, a decedat sambata dimineata la un spital din Capitala. Decesul acestuia a fost confirmat de colegi din partid. Catalin Toma a fost trimis, vineri, de urgenta, de la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani la Spitalul…

- Catalin Toma, presedintele Consiliului Judetean Vrancea si al PNL Vrancea, a murit la un spital din București, din cauza complicatiilor in urma unei raceli. Catalin Toma s-a imbolnavit in timpul unei vizite in Franta. La intoarcere, starea sa s-a agravat si a fost dus de urgenta la Spitalul ”Marius…

- Suspendarea din funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova a lui Iulian Dumitrescu și alegerea ieri a unui președinte interimar a scos la lumina faptul ca PNL merge braț cu USR și PMP, chiar daca guverneaza in alianța cu PSD. Consilierii județeni de la Prahova au votat, ieri, pentru desemnarea…

- Fostul premier Dacian Cioloș este disperat ca de anul viitor ar putea ramane fara vreo sinecura politica bine remunerata, fapt pentru care a inceput sa traga sforile chiar in partidul din care a plecat. Europarlamentarul PLUS Dacian Cioloș a constatat ca de anul viitor ar putea ramane fara vreo sinecura…

- Prof. univ. dr. Carmen Dorobaț, medic primar la Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva Iași, a precizat pentru Puterea.ro, ca in funcție de incarcatura bacteriana, toxiinfecțiile alimentare pot duce la deces. Toxiifecțiile alimentare sunt provocate in special de hrana contaminata cu diverse…