- 21 februarie 2024 SCRISOARE DESCHISA Cu sufletul copleșit de tristețe, ma simt dator sa clarific in mod public poziția mea in acest moment, in calitate de vicepreședinte al administrației județene, in urma speculațiilor aparute in aceste zile in mass media locala și naționala cu privire la preluarea…

- Vestea neașteptata a trecerii la cele veșnice a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, in timp ce era in plina activitate, i-a surprins și intristat și pe reprezentanții forurilor europene in care era membru. Aceștia au transmis mai multe mesaje de condoleanțe in care iși exprima…

- Decesul surprinzator, de ieri, al președintelui liberal al Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, va conduce automat la alegerea unui nou șef al acestei instituții, iar cele mai mari șanse le are cel care a condus peste 20 de ani acest județ. Prin decesul fulgerator al președintelului PNL Catalin…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a adus lumina asupra circumstanțelor care au condus la tragicul deces al președintelui Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma. Ministrul Alexandru Rafila a confirmat ca moartea lui Catalin Toma a fost rezultatul unei afecțiuni respiratorii, inițial o viroza,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a murit sambata dimineața. El se afla internat la Institutul Matei Balș din București. Senatorul PNL s-a simțit mai rau in ultimele saptamani, insa parea ca și-a revenit, transmit reporterii locali. CJ Vrancea a confirmat decesul Catalin Toma…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, s-a stins din viața in dimineața zilei de sambata, 17 februarie 2024, la varsta de doar 46 de ani. Tragica veste a șocat intreaga comunitate din Vrancea și pe toți cei care i-au fost aproape, prieteni, colegi, colaboratori. Nicolae Ciuca, presedintele…

- Nicolae Ciuca, presedintele Partidului Național Liberal, a transmis sambata un mesaj la aflarea morții lui Catalin Toma, presedintele Consiliului Județean Vrancea, aratand ca acesta a fost unul dintre ”politicienii tineri ai partidului, plini de energie, de curaj, de bunavointa”: ‘Sunt profund intristat…

- Catalin Toma, presedintele Consiliului Judetean Vrancea si al PNL Vrancea, a murit la un spital din București, din cauza complicatiilor in urma unei raceli. Catalin Toma s-a imbolnavit in timpul unei vizite in Franta. La intoarcere, starea sa s-a agravat si a fost dus de urgenta la Spitalul ”Marius…