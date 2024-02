Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan, vicepreședintele PSD al Consiliului Județean Vrancea, a facut un anunț privind mandatul de președinte al CJ, dupa moartea liberalului Catalin Toma, cel care se afla in fruntea instituției.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma (PNL), a murit la varsta de 46 de ani, lasand intregul județ in stare de șoc și tristețe. Situația a devenit critica deoarece nimeni din Consiliul Județean nu are drept de semnatura, paralizand astfel procesele administrative. Cu toate ca decesul…

- „Administratia judeteana aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca in acest moment atributiile de ordonator principal de credite nu pot fi exercitate de nicio persoana din cadrul Consiliului Judetean. Pe cale de consecinta, exista un blocaj total la nivelul institutiei si al subordonatelor, neputand…

- Nicolae Ciuca, presedintele Partidului Național Liberal, a transmis sambata un mesaj la aflarea morții lui Catalin Toma, presedintele Consiliului Județean Vrancea, aratand ca acesta a fost unul dintre ”politicienii tineri ai partidului, plini de energie, de curaj, de bunavointa”: ‘Sunt profund intristat…

- Catalin Toma, presedintele Consiliului Judetean Vrancea si al PNL Vrancea, a murit la un spital din București, din cauza complicatiilor in urma unei raceli. Catalin Toma s-a imbolnavit in timpul unei vizite in Franta. La intoarcere, starea sa s-a agravat si a fost dus de urgenta la Spitalul ”Marius…

- Dupa ce ieri v-am spus cat va caștiga Vlad Duruș in funcția de administrator public, astazi revenim cu noi informații despre atribuțiile care i-au fost delegate acestuia. ”Așa cum v-am promis in momentul in care v-am anunțat despre faptul ca voi ocupa funcția de administrator public in Baia Mare, revin…

- Firmele lui Umbrarescu lucreaza la intensitate maxima. Pe Lotul 4 (Buzau-Focșani) din Autostrada Moldovei, se toarna primul strat de asfalt. Catalin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea a publica un video pe pagina lui de Facebook, in care se vede cum lucreaza muncitorii lui Umbrarescu pe…