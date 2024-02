Criză administrativă în Vrancea după moartea președintelui Consiliului Județean Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma (PNL), a murit la varsta de 46 de ani, lasand intregul județ in stare de șoc și tristețe. Situația a devenit critica deoarece nimeni din Consiliul Județean nu are drept de semnatura, paralizand astfel procesele administrative. Cu toate ca decesul sau a fost profund regretat, impactul nu s-a limitat doar la planul emoțional. Intreaga administrație locala se confrunta acum cu o situație fara precedent, deoarece nimeni din Consiliul Județean Vrancea nu deține dreptul de semnatura. Aceasta situație a paralizat procesele administrative și a generat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

