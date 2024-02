Stiri pe aceeasi tema

- „Evoluția nefavorabila și nefericita din punct de vedere medical a unei afecțiuni respiratorii, o viroza, ulterior cu complicații cardio-vasculare“, a declarat, sambata, 17 februarie, la Antena 3 CNN, Alexandru Rafila, ministrul sanatații, referindu-se la decesul lui Catalin Toma (46 de ani), informeaza…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Dumitru Toma, va fi inmormantat joi la Jaristea, comuna sa natala, a informat echipa sa de comunicare, potrivit Agerpres. "Inmormantarea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Dumitru Toma, va avea loc joi, 22 februarie, la ora 11,00, la Jaristea.…

- Angajații Consiliului Județean Vrancea au adus flori și lumanari in aceasta dupa-amiaza la sediul Consiliului Județean Vrancea, in semn de omagiu pentru președintele Catalin Toma, care a decedat in aceasta dimineața la un spital din București. Toți funcționarii administrației județene sunt șocați de…

- Adrian Marinescu, director medical Institutul "Matei Bals", arata ca moartea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, a fost un caz de gripa cu o evolutie fulminanta.Adrian Marinescu, director medical Institutul "Matei Bals", arata ca moartea presedintelui CJ Vrancea, Catalin Toma, a fost un caz de gripa…

- Nicolae Ciuca, presedintele Partidului Național Liberal, a transmis sambata un mesaj la aflarea morții lui Catalin Toma, presedintele Consiliului Județean Vrancea, aratand ca acesta a fost unul dintre ”politicienii tineri ai partidului, plini de energie, de curaj, de bunavointa”: ‘Sunt profund intristat…