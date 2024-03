Preşedintele Klaus Iohannis candidează la șefia NATO Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va intra in competitie pentru functia de secretar general al NATO. „Am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar General al NATO. Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza performanta Romaniei, experienta acumulata pe parcursul celor doua mandate de Presedinte al Romaniei, intelegerea profunda a provocarilor cu care se confrunta NATO, Europa, si in special regiunea noastra, si angajamentul meu ferm fata de valorile si obiectivele fundamentale ale NATO”, a declarat presedintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

