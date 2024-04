Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca, in eventualitatea retragerii lui Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Capitalei si daca nu se va gasi un alt candidat comun cu PSD, atunci liberalii vor avea propriul candidat. Intrebat la Digi 24 in legatura cu faptul ca electoratul…

- In contextul alegerilor locale care se apropie cu pași repezi, scena politica din Romania este in plina efervescența. Surse din interiorul partidelor au dezvaluit ca se contureaza alianțe și strategii complexe, iar competiția pentru fotoliul de primar devine din ce in ce mai acerba chiar in Coaliție.Potrivit…

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- Catalin Cirstoiu, candidatul comun al PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, si-a lansat in mod oficial, miercuri, candidatura pentru alegerile din 9 iunie 2024. „Dragii mei, eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic sau mai bine zis pana astazi nu am avut o cariera politica, dar astazi…

- Catalin Cirstoiu a fost prezentat in urma cu scurt timp in mod oficial drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. Medicul a fost nevoit sa raspunda și la intrebarile jurnaliștilor, chiar daca au fost unele dificile. Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Carstoiu, a fost intrebat…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost invitat intr-o emisiune de televiziune, unde a fost intrebat cu cine voteaza. Edilul a recunoscut ca ii este foarte greu sa se decida. Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița (PSD), a fost intrebat cu cine va vota la alegerile pentru Primaria…

- Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal au decis sa mearga cu candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei, in persoana medicului chirurg Catalin Cirstoiu. Firea și Burduja și-au vazut astfel visele spulberate. PSD i-a oferit insa Gabrielei Firea un post calduț. Gabriela Firea…

- Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile…