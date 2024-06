Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru fotoliul de primar al Capitalei este foarte stransa. Principalii patru candidați se afla intr-o competiție acerba, umar la umar, conform informațiilor ”pe surse” obținute la ora 12.00. Datele de tip exit-poll de la miezul zilei arata astfel: 1). Nicușor Dan 25,4% 2). Sebastian Burduja 24,2%…

- Principalii candidați la Primaria Capitalei, actualul edil Nicușor Dan (independent, susținut de Alianța Dreapta Unita și REPER), Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Sebastian Burduja (PNL) au intrat in politica dupa ce s-au facut cunoscuți in alte domenii.

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 9 mai, ca Primaria nu are datorii care sa permita creditorilor sa blocheze conturile, iar gradul de indatorare este unul foarte mic.„Trebuie sa facem diferenta. Eu nu am spus niciodata ca Primaria Capitalei nu are datorii. Doar Ceausescu nu…

- Rareș Bogdan a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca Nicușor Dan scade in sondaje, și astfel, alaturi de Gabriela Firea și Sebastian Burduja, duce o lupta acerba pentru scaunul de la Primaria Capitalei. Mai mullt, Rareș Bogdan nu il ia in considerare pe Cristian Popescu Piedone, despre care spune…

- Un sondaj recent Avangarde, comandat de PSD, arata ca Nicușor Dan este in fruntea preferințelor electoratului bucureștean pentru funcția de primar, cu 31% dintre intențiile de vot, conform g4media.ro. Gabriela Firea, fostul primar general și candidat din partea PSD, se afla pe locul al doilea cu 24%.…

- Anunțul privind retragerea iminenta a candidatului PNL-PSD din cursa pentru Capitala a starnit reacții imediate printre contracandidați! Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan au intervenit in exclusivitate, la emisiunea Lupta pentru Romania, și au anunțat ca amandoi sunt deschiși pentru discuții cu…

- Pana acum oficial, si-a anuntat candidatura Cristian-Popescu Piedone din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), Mihai Enache din partea AUR si Nicusor Dan din partea Aliantei Dreapta Unita.Surse citate de Realitatea PLUS sustin insa ca Gabriela Firea este hotarata sa candideze, indiferent…