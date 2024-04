Maderoterapie: Masaj pentru modelarea corpului Silueta armonioasa, tonifierea mușchilor, eliminarea celulitei… Toate prin maderoterapie ,o terapie veche, dar extrem de actuala. Aceasta terapie consta in efectuarea unui masaj cu instrumente din lemn de diverse forme, proiectate pentru a se mula pe curbele diferitelor parți ale corpului . De asemenea, se folosesc role și ventuze speciale, tot din lemn. Aceasta terapie […] The post Maderoterapie: Masaj pentru modelarea corpului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

