Peste 1000 de persoane şi 250 de utilaje mobilizate la lucrările de pe Autostrada Sibiu-Piteşti Pana la finele anului, s-ar putea circula pe cei 32 de kilometri de autostrada dintre Sibiu si Pitesti, Secțiunea 5. Acest lot ar putea sa fie dat in trafic, dupa ce in prezent vorbim de un progres de peste 67%, a anunțat secretarul de stat in cadrul Ministerului Transporturilor Irinel Ionel Scriosteanu. Acesta a prezentat pe […] The post Peste 1000 de persoane si 250 de utilaje mobilizate la lucrarile de pe Autostrada Sibiu-Pitesti appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

