Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la o varsta respectabila, Gheorghe susține ca nu mai are liniște din cauza fiului. Barbatul și-ar dori ca tatal lui sa vanda totul și s-ar fi ajuns inclusiv la amenințari. Gheorghe spune ca propriul copil este impotriva lui acum, dupa ce a vorbit, din nou, dupa mulți ani cu mama lui.

- O postare pe forumurile dedicate romanilor care calatoresc in aceasta țara a scos la lumina valul de scumpiri din Turcia, dupa ce o romanca a spus ca a platit 4316 lire turcești, echivalentul a 620 de lei, pentru o masa intr-o zona ocolita de turiști din Istanbul.Și in Antalya, una dintre destinațiile…

- O viața plina de realizari și un final neașteptatRoberto Cavalli, cunoscut pentru abordarile sale inovatoare in designul de moda, a lasat in urma o moștenire impresionanta in industria modei, caracterizata prin pasiunea pentru imprimeuri indraznețe și materiale extravagante. Pe langa succesul sau profesional,…

- De cand a revenit in Romania, Victoria primește lovitura dupa lovitura. Femeia a vrut sa se stabileasca, din nou, acasa la ea, insa șocul a fost uriaș cand a aflat ca și-a pierdut averea. Acum vrea sa o recupereze din mainile rudelor, care ar fi fost in stare chiar sa o declare decedata pentru a obține…

- Sindicatul Lucratorilor Postali a declansat de luni greva generala, iar reprezentantii sindicalistilor au participat la o sedinta de sase ore cu oficialii Ministerului Cercetarii si cu managementul companiei. Pana acum nu s-a ajuns la niciun acord, iar penșiile romanilor sunt in pericol, varstnicii…

- Claudiu Camenențchi din Tulcea este elevul calificat, pentru al doilea an la rand, la Olimpiada Naționala de Fizica. Invața intr-o școala din mediul rural și a obținut cel mai mare punctaj pe județ. In acest an iși va reprezenta județul și la Olimpiada de Lingvistica.

- Paula și Georgeta sunt in „razboi” de cand mama lor a murit. Femeia și-a dorit mult ca fiicele ei sa se ințeleaga cu privire la avere, dar in prezent sora mai mica spune ca s-a trezit ca toata averea urmeaza sa fie vanduta.