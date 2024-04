Pentru a facilita accesul galațenilor la informațiile referitoare la reglementari și proceduri in domeniul urbanismului și al impozitelor și taxelor locale, Primaria Galați a introdus un „funcționar public virtual” care utilizeaza inteligența artificiala. Primaria Galati a anunțat joi lansarea unui proiect inedit: un functionar public virtual, a carui funcționare este bazata pe inteligenta artificiala. „Primaria municipiului Galați informeaza ca are, in premiera, un funcționar public virtual, bazat pe inteligența artificiala și antrenat sa raspunda la intrebari legate de Urbanism, Impozite, Taxe…