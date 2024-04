Primaria municipiului Galati informeaza ca are, in premiera, un functionar public virtual, bazat pe inteligenta artificiala si antrenat sa raspunda la intrebari legate de Urbanism, Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale. „Sunt primul funcționar public virtual al municipiului Galați și ma aflu in perioada de antrenare și testare. Am nevoie de ajutor pentru a adapta structura conform nevoilor reale ale dumneavoastra, seriozitatea in interacțiune fiind esențiala in obținerea unui conținut funcțional și folositor!”, susține asistentul public virtual. PSD și PNL depun semnaturile pentru alegerile europarlamentare.…