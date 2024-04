S-a anunțat primul concurs de frumusețe IA din lume, cu femei generate de calculator Cu un singur click, lumea reala și cea virtuala se intalnesc intr-o competiție revoluționara de frumusețe. Primul concurs de frumusețe artificiala din lume și-a facut intrarea triumfala. Intra in prim-plan imagini și influenceri, fapturi informatice generate de inteligența artificiala. Iar premiul anunțat este consistent. Inteligența artificiala a creat un val de interes in ultimii ani, […] The post S-a anunțat primul concurs de frumusețe IA din lume, cu femei generate de calculator appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce tehnologia avanseaza, anumite joburi sunt in pericol sa dispara sau sa se transforme semnificativ, necesitand adaptare și reinventare profesionala. Automatizarea și inteligența artificiala (AI) iși pun amprenta pe piața muncii, afectand o gama larga de industrii și provocand schimbari majore…

- Sute de site-uri ce imita portalurile autentice au aparut in ultimele luni, alimentand o adevarata explozie de relatari false pe orice subiect, de la razboi la politicieni. Cercetatorii spun ca acestea ridica semnale de alarma intr-un an cu alegeri cu miza mare in lume.

- Susținatorii lui Donald Trump au inceput sa creeze și sa distribuie imagini false generate de inteligența artificiala (AI) in care sunt infațișați alegatori de culoare, cu scopul de a incuraja afro-americanii sa voteze pentru Partidul Republican.

- Primarul Clujului, Emil Boc, a fost desemnat de Comitetul European al regiunilor sa fie Raportor al CoR pe tema Inteligenței Artificiale! Primarul de la Cluj a facut multe drumuri, in ultima vreme, in capitala Belgiei, insa a negat ca ar viza o funcție importanta la Bruxelles . Emil Boc a facut multe…

- Intr-o incercare inedita de a modela opinia publica inaintea alegerilor, un video generat de inteligența artificiala (IA) il prezinta pe tatal lui Donald Trump criticandu-l aspru pe fostul președinte. Clipul, creat de The Lincoln Project, o organizație care se opune revenirii lui Trump in funcția de…

- Douazeci de giganți din domeniul digital s-au angajat vineri sa combata conținutul generat de inteligența artificiala menit sa induca in eroare alegatorii inainte de marile scrutine din intreaga lume din 2024, potrivit AFP.

- Legea deepfake, la vot final. Amenzi de pana la 90.000 de lei și inchisoare pentru clipuri generate cu inteligența artificiala Legea ‘deepfake’ va intra la vor in Parlament, saptamana viitoare. Anunțul a fost facut de ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan. „Saptamana viitoare…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, atrage atenția asupra pericolului pe care il va reprezenta inteligența artificiala și inca in scurt timp. Daca nu conștientizam ca trebuie sa ramanem oameni și sa avem grija doar de pamant și de oameni, ”INTELIGENȚA ARTIFICIALA va rade de NOI… cat de…