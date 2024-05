Trei inalți prelați au transmis prin Pastoralele de Paște trei mesaje extrem de actuale: folosiți inteligența artificiala in mod etic, ajutați persoanele care poarta povara bolii și luptați cu moarta alba a drogurilor. Cei trei inalți prelați sunt inaltul ierarh greco-catolic, cardinalul Lucian, Arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, Irineu, și Mitropolitul Ioan al Banatului. Inaltul […] The post Trei prelați și mesajele lor despre droguri, inteligența artificiala și povara bolilor appeared first on Puterea.ro .