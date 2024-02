O legătură curioasă între depresie și temperatura corpului O echipa de cercetatori de la Universitatea California din San Francisco (UCSF) susține ca exista o legatura intre simptomele depresiei și temperatura corpului. Ei au analizat datele provenind de la 20.800 de persoane din 106 țari, timp de șapte luni. La finalul studiului, autorii acestuia au ajuns la urmatoarea concluzie: persoanele care sufera de depresie au tendința de a avea temperatura corpului mai ridicata. Deși mai sunt necesare studii suplimentare pentru aprofundarea acestei concluzii, cercetatorii sugereaza in ScienceAlert ca trebuie sa se țina seama de aceasta legatura. Autorii studiului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

