Alzheimer și microbiotul, o legătură surprinzătoare! Este o legatura intre maladia Alzheimer și microbiot. Este concluzia surprinzatoare a unui studiu publicat in revista Brain in octombrie anul trecut. Autorii studiului au transplantat microbiot de la pacienți afectați de maladia Alzheimer la animale sanatoase. In urma acestui transfer la acest animale, cercetatorii au descoperit simptome de Alzhemier, ca tulburari de memorie. Ceea ce confirma rolul microbiotului in maladia Alzheimer, se menționeaza intr-un comunicat al Colegiului universitar Cork din Irlanda. Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativa complexa, asociata cu un declin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

