Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre romani prefera temperatura in locuințe intre 22 și 24°C, și chiar peste; Peste 40% și-au montat termostate inteligente pentru controlul temperaturii; Foarte mulți romani incearca sa iși reduca facturile prin economii de consum; Acestea sunt concluzii ale studiului realizat pentru…

- In acest weekend un nou val de caldura lovește Europa! Luni sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius.Se anunța temperaturi cu 8 - 10 grade peste medie pentru aceasta perioada a anului. Inregistrand cel mai calduros inceput de aprilie din istorie, continentul este sub influența unei „cupole de caldura”,…

- Duminica, 31 martie, va fi sistata furnizarea incalzirii in sistemul centralizat de distribuție din București, a anuntat Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, relateaza News.ro.Intrebat ce le spune bucurestenilor care se plang ca au…

- Un val de aer polar a cuprins Romania. Temperatura la Varful Omu a scazut pana la minus 12 grade Celsius. In București se inregistreaza doar 1 grad Celsius miercuri dimineața, in timp ce maxima dimineții este de 4 grade Celsius, la Braila. Toata țara este sub o informare de vreme rea.

- "Ramanem in continuare pe un ton de vreme calda, masa de aer cald va fi prezenta și saptamana viitoare. Astazi, așteptam maxime cuprinse intre 10 și 19 grade Celsius. In partea de vest a țarii, consemnam deja 14-15 grade, a precizat", intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Elena Mateescu director executiv…

- Ultima luna calendaristica de iarna pastreaza multe din caracteristicile lunii ianuarie, atat din punct de vedere termic, cat si al precipitatiilor, fiind consemnate zile cu temperaturi extrem de scazute sau maxime termice neobisnuite pentru aceasta perioada, potrivit caracterizarii climatice a lunii…

- Ultima luna calendaristica de iarna pastreaza multe din caracteristicile lunii ianuarie, atat din punct de vedere termic, cat si al precipitatiilor, fiind consemnate zile cu temperaturi extrem de scazute sau maxime termice neobisnuite pentru aceasta perioada, potrivit caracterizarii climatice a lunii…

- Punctul de ardere sau de fum, adica acea temperatura la care uleiul incins incepe sa produca fum și sa genereze radicali liberi in alimente, este cel mai important aspect care trebuie luat in considerare.Este recomandat sa alegi un ulei pentru prajit al carui punct de ardere este ridicat. Cu toate ca…