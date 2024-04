Turcia a organizat alegeri municipale, iar opoziția i-a aplicat președintelui Recep Tayyip Erdogan cel mai mare dezastru electoral din ultimele doua decenii. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a recunoscut duminica victoria istorica a opozitiei la alegerile municipale ! Șeful statului a spus ca, in opinia lui, aceasta infrangere reprezinta un „punct de cotitura” pentru tabara sa, care a fost la putere in ultimii 20 de ani. Recep Tayyip Erdogan, invins in alegerile municipale, dupa 20 de ani Numararea a aproape 99% din voturi la nivel national confirma ca opozitia turca a provocat partidului…