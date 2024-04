Opoziția îl uimește pe Erdogan cu victoria istorică Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a recunoscut duminica victoria istorica a opozitiei la alegerile municipale. In opinia lui, reprezinta un „punct de cotitura” pentru tabara sa, la putere din 2002, potrivit BBC . Principalul partid de opoziție din Turcia a caștigat alegerile in principalele orașe. Rezultatele sunt o lovitura semnificativa pentru Recep Tayyip Erdogan, care sperase sa-și recapete controlul asupra orașelor la mai puțin de un an dupa ce și-a revendicat al treilea mandat de președinte. A condus campania pentru a caștiga la Istanbul, unde a crescut și a devenit primar. Dar Ekrem… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

